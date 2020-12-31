Eminönü meydanda piyango biletlerinin satılması ile başlayan Nimet Abla hakkında araştırmalar başladı. 31 Aralık bugün gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile birlikte kaç kişiyi zengin ettiği, hayatı, kariyeri ile ilgili tüm merak edilenler önem kazanmaktadır. Peki; Nimet Abla kimdir? Nimet Abla Milli Piyango bileti ile kaç kişiyi zengin etti?

NİMET ABLA KİMDİR?

Annesinin adı Sıdıka Babasının adı Raşit olan Nimet Abla 1899 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiş olup asli ismi MELEK NİMET ÖZDEN ' dir.



Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla'nın ilk biletçilik temelleri atılmış olur.