O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı konukları…

O Ses Türkiye yılbaşı konukları…Bu sene O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında Kerem Bursin, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir gibi isimler yer alıyor. Birbirinden ünlü sanatçılar sahnede performanslarını sergileyecek ve jüri üyelerinden puanlarını alacaklar. Peki; O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları…
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak….
O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama MasterChef yarışmasında geldi. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK!
Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak! Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.