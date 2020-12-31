O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı konukları…

O Ses Türkiye yılbaşı konukları…Bu sene O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında Kerem Bursin, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir gibi isimler yer alıyor. Birbirinden ünlü sanatçılar sahnede performanslarını sergileyecek ve jüri üyelerinden puanlarını alacaklar. Peki; O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak….