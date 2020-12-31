O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları belli oldu. TV 8 ekranlarına gelecek olan program, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Her yıl yılbaşı geleneği olarak kabul edilen ve klasikleşen programın jüri koltuğunda ise Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş olacak. Peki; O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kimler? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özele katılan isimler!
Her yeni yılın klasikleşen geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı ekranlarda yerini alacak. Sahnede birbirinden ünlü isimler yer alacak. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları ve detayları…
Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama MasterChef yarışmasında geldi. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK!
Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak! Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.