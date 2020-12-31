O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu arasında Enis Arıkan yer aldı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun O Ses Türkiye'deki şarkı performansı damga vuracak. Programda şarkı söyleyecek isimlerden biri olan Arıkan'ın hayatı, yaşı, oynadığı diziler merak konusu oldu. 1983 İstanbul doğumlu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE KONUĞU ENİS ARIKAN KİMDİR?

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.