O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu olan Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından bir tanesi de Ezgi Mola oldu. Programda birçok ünlü isim yer alırken Ezgi Mola'nın sergileyeceği performans şimdiden merak edildi. Masumlar Apartmanı, Jet Sosyete gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu hayatı hakkında tüm detaylar ise haberimizde yer alıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Ezgi Mola, Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başlamıştır.
Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlayan oyuncu, lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya karar verdi ve lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazananan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Öte yandan Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.
2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005'de yer aldığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı. Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programının 2017-2018 sezonunda Tolga Çevik ile birlikte ekrana geldi. Mola, 1,63 boyunda ve 58 kilodur. Bir süredir Mustafa Aksakallı ile birliktelik yaşıyor.
Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)
Aydede (2018)
Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018)
Maide'nin Altın Günü (2017)
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016)
Kocan Kadar Konuş (2015)
Patron Mutlu Son İstiyor (2013)
Soğuk (2013)
Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
Celal ile Ceren (2013)
Pazarları Hiç Sevmem (2012)
Dedemin İnsanları (2011)
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011)
Veda (2010) - Latife Hanım
Hayatımın Kadınısın (2006)
Organize İşler (2005) – Berrak
Masumlar Apartmanı (2020)
Jet Sosyete (2020)
Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)
Kötü Yol (2012)
Yalan Dünya (2012)
Bir Ömür Yetmez (2011)
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010)
Canım Ailem (2008-2010)
Sınıf (2008)
Kolay Gelsin (2008)
Senden Başka (2007)
Hırsız Polis (2005-2006)
Görünmez Adam (2004)
Sevinçli Haller (2004)
Sultan Makamı (2003)
Unutma Beni (2002)
Karate Can (2000)