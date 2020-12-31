O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından bir tanesi de Hande Erçel oldu. Programda birçok ünlü isim yer alırken Hande Erçel'in sergileyeceği performans merak konusu oluyor. Dizi ve film projelerinin yanında reklam çekimlerinde de boy gösteren Erçel ilk oyunculuk deneyimini Çalıkuşu dizisiyle gerçekleştirdi. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli?
TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya gelmiştir. Hande Erçel, 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur. Oyunculuk hayatına 2013 yılında "Çalıkuşu" isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide "Zahide" karakterini canlandırmıştır.
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya gelmiştir. Hande Erçel, 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.
Oyunculuk hayatına 2013 yılında "Çalıkuşu" isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide "Zahide" karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.
2020- Sen Çal Kapımı (TV Dizisi)
2019 – Azize (Azize) (TV Dizisi)
2019 – Halka (Müjde) (TV Dizisi)
2017 – Siyah İnci (Hazal) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Hayat) (TV Dizisi)
2015-2016 – Güneşin Kızları (Selin) (TV Dizisi)
2014 – Hayat Ağacı (Selen) (TV Dizisi)
2014 – Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem) (Sinema Filmi)
2013 – Çalıkuşu (Zahide) (TV Dizisi)