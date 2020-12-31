O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konuğu Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından bir tanesi de Hande Erçel oldu. Programda birçok ünlü isim yer alırken Hande Erçel'in sergileyeceği performans merak konusu oluyor. Dizi ve film projelerinin yanında reklam çekimlerinde de boy gösteren Erçel ilk oyunculuk deneyimini Çalıkuşu dizisiyle gerçekleştirdi. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE KONUĞU HANDE ERÇEL KİMDİR?

TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya gelmiştir. Hande Erçel, 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur. Oyunculuk hayatına 2013 yılında "Çalıkuşu" isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide "Zahide" karakterini canlandırmıştır.