Ünlü oyuncu Kerem Bürsin kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Kerem Bürsin kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programıyla uzun süredir olduğu gibi yine izleyenleri ile buluşuyor. Yapımın yılbaşı özel bölümüne birbirinden ünlü isimler yerini alırken konuklardan Kerem Bürsin de izleyenler tarafından merak konusu haline geliyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…
O SES TÜRKİYE KONUĞU KEREM BÜRSİN KİMDİR?
Tv8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Kerem Bürsin, 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapan ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisiyle oldukça beğeni toplamış ve adından söz ettirmiştir…
KEREM BÜRSİN HAYATI!
Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.
Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı.1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.
Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu.ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. Serenay Sarıkaya ve Hande Doğandemir'le beraber birçok reklam filminde de yer aldı.