Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında ve nereli?

Başarılı futbolcu kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen programı O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile izleyenlerine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Türk futbolcu da yapımda boy gösteren isimler arasındaki yerini alırken ünlü futbolcunun hayatına dair detaylar izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:30 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:33 ABONE OL
Başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında ve nereli?

Serie A ekiplerinden Milan'da ve Türkiye millî takımında yer alan başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Tv8'de yayınlanmakta olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. Öte yandan 26 yaşındaki genç isim dünya yıldızlarının arasında yerini almaktadır. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar…

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya'da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu'dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır. Çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçmiştir.

Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

HAKAN ÇALHANOĞLU HAYATI!

Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hakan Çalhanoğlu resmen imzalıyor!

Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2001-2009 – Waldhof Mannheim
2009-2011 – Karlsruher

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 – Karlsruher
2012-2013 – Hamburg
2012-2013 – Karlsruher (Kiralık)
2013-2014 – Hamburg
2014- —— – Bayer Leverkusen

Millî Takım Kariyeri :

2010 – Türkiye U-16
2010-2011 – Türkiye U-17
2011-2013 – Türkiye U-19
2012-2013 – Türkiye U-20
2012- —— – Türkiye U-21
2013- —— – Türkiye

ARKADAŞINA GÖNDER
Başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konuğu Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA