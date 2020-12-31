Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? 1 ve 2. Ahmet, Mahmut, Mehmet, Selim Padişahları! Hangi padişah kimin torunu?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? sorusunun cevabı nedir?

A) 2. Ahmet 1. Ahmed'in torunudur

B) 2. Mahmud 1. Mahmud'un torunudur

C) 2. Mehmed 1. Mehmed'in torunudur

D) 2. Selim 1. Selim'in torunudur

İşte, doğru cevap!