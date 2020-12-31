Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? 1 ve 2. Ahmet, Mahmut, Mehmet, Selim Padişahları! Hangi padişah kimin torunu?

Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? 1 ve 2. Ahmet, Mahmut, Mehmet, Selim Padişahları! Hangi padişah kimin torunu?

Padişah torunları hakkında ilginç soru! Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması şimdi atv'de! Az önce 'a sorulan Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Peki,  Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır sorusunun cevabı ne? 1. Ahmet, 2. Ahmet, 1. Selim, 2. Selim ve Mehmet ile Mahmut padişahlar arasında hangisi yanlış? İşte, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde az önce sorulan soru...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:52 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:54 ABONE OL
Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? 1 ve 2. Ahmet, Mahmut, Mehmet, Selim Padişahları! Hangi padişah kimin torunu?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? sorusunun cevabı nedir?

A) 2. Ahmet 1. Ahmed'in torunudur

B) 2. Mahmud 1. Mahmud'un torunudur

C) 2. Mehmed 1. Mehmed'in torunudur

D) 2. Selim 1. Selim'in torunudur

İşte, doğru cevap!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Serdar Ortaç'a yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? sorusunun cevabı nedir?

A) 2. Ahmet 1. Ahmed'in torunudur

B) 2. Mahmud 1. Mahmud'un torunudur

C) 2. Mehmed 1. Mehmed'in torunudur

D) 2. Selim 1. Selim'in torunudur

II. Mahmud, III. Ahmed'in torunudur

Cevap: B

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı Padişahları hakkındaki hangi bilgi yanlıştır? 1 ve 2. Ahmet, Mahmut, Mehmet, Selim Padişahları! Hangi padişah kimin torunu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA