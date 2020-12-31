Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı? 30 Aralık reyting sonuçları birincisi...

Dünün açıklandı mı? Sadakatsiz mi, mı? 30 Aralık reyting sonuçları birincisi...

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyenleri ile buluşurken bu yapımların reyting sonuçlarındaki sıralamaları bugün sabah saatlerinden itibaren medya gündeminin takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Sadakatsiz, , Benim Adım Melek, yeni bölümleri ile sevenleriyle buluştu. Peki, 30 Aralık 2020 Çarşamba gününün açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:14 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:14 ABONE OL
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı? 30 Aralık reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarında Sadakatsiz, Atv ekranlarında sevilen dizi Kuruluş Osman, Tv8 ekranlarında ise Doğduğun Ev Kaderindir isimli yapım yeni bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Sevilen diziler bu kapsamda reytinglerde galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 30 Aralık 2020 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diziseverlerin merakla beklediği reyting sonuçları bugün de medya gündeminin takipçileri tarafından araştırma konusu haline geldi. 30 Aralık günü Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizileri Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlardaydı…

Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Masterchef... İşte 29 Aralık 2020 reyting sonuçları!

Henüz bugüne ait veriler açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta 23 Aralık tarihindeki sonuçlar ise şöyle;

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KURULUŞ OSMAN

2 - SADAKATSİZ

3 - ESRA EROL'DA

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - SADAKATSİZ (ÖZET)

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI | Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir... Dünün Reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - SADAKATSİZ

2 - KURULUŞ OSMAN

3 - SADAKATSİZ (ÖZET)

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı? 30 Aralık reyting sonuçları birincisi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA