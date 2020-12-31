Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı? 30 Aralık reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarında Sadakatsiz, Atv ekranlarında sevilen dizi Kuruluş Osman, Tv8 ekranlarında ise Doğduğun Ev Kaderindir isimli yapım yeni bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Sevilen diziler bu kapsamda reytinglerde galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 30 Aralık 2020 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diziseverlerin merakla beklediği reyting sonuçları bugün de medya gündeminin takipçileri tarafından araştırma konusu haline geldi. 30 Aralık günü Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizileri Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlardaydı…