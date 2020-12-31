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Sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 'nde verilen Ig Nobel Ödüllerini kazanan çalışmaların konularından biri değildir

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster şimdi atv'de! Az önce 'a sorulan Sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 'nde verilen Ig Nobel Ödüllerini kazanan çalışmaların konularından biri değildir?  sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Peki, Hangisi sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara Harward Üniversitesi'nde verilen Ig Nobel Ödüllerini kazanan çalışmaların konularından biri değildirsorusunun cevabı ne? İşte, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde az önce sorulan soru...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 21:12 Son Güncelleme: 31.12.2020 21:16 ABONE OL
Sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara Harward Üniversitesi'nde verilen Ig Nobel Ödüllerini kazanan çalışmaların konularından biri değildir

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile şu anda atv'de! 90'lar rüzgarıyla ekranlara gelen Milyoner'de az önce sorulan Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen "Ig Nobel Ödülleri"ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu, Burak Kut'un 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta. Peki, Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen "Ig Nobel Ödülleri"ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir? sorusunun cevabı nedir?

İşte, doğru cevap!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Burak Kut'a yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen 'Ig Nobel Ödülleri'ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir?" sorusunun yanıtı arandı.

Milyoner'de yarışan Burak Kut 125.000 TL değerindeki "Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen 'Ig Nobel Ödülleri'ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir?" sorusunu açtırmayı başardı.

Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen "Ig Nobel Ödülleri"ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir?

A) Penguenler takma kanatla uçabilir mi?
B) Ağaçkakanların başı neden ağrımaz?
C) Adı olan inek, olmayandan fazla süt verir mi?
D) Kediler hem katı hem sıvı sayılabilir mi?

Cevap: A) Penguenler takma kanatla uçabilir mi?

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