Sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara Harward Üniversitesi'nde verilen Ig Nobel Ödüllerini kazanan çalışmaların konularından biri değildir

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde Burak Kut'a yöneltilen sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen 'Ig Nobel Ödülleri'ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir?" sorusunun yanıtı arandı.

Milyoner'de yarışan Burak Kut 125.000 TL değerindeki "Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen 'Ig Nobel Ödülleri'ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir?" sorusunu açtırmayı başardı.



Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesi'nde verilen "Ig Nobel Ödülleri"ni kazanan çalışmanın konularından biri değildir?

A) Penguenler takma kanatla uçabilir mi?

B) Ağaçkakanların başı neden ağrımaz?

C) Adı olan inek, olmayandan fazla süt verir mi?

D) Kediler hem katı hem sıvı sayılabilir mi?

Cevap: A) Penguenler takma kanatla uçabilir mi?