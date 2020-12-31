Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?

TOYGAN AVANOĞLU HAKKINDA

Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.