Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?

Güldür Güldür Show 31 Aralık Perşembe günü Yılbaşı Özel konukları arasında Toygan Avanoğlu yer alıyor. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konukları arasında yer alan Avanoğulu'nun performansı çok konuşulacak. Televizyon dizilerindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer Kadıoğlu karakterini canlandırıyor. Peki Toygan Avanoğlu kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu olarak gündeme gelen Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir.
Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.
Düşman Kardeşler (İlker) 2012
Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014
Hanım Köylü (Koptagel) 2016
Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 – 2018
Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019