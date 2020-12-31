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31 Aralık Perşembe: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 kanallarının tv yayın akışı listesi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte medya gündeminde en fazla listesi merak edildi. Koronavirüs salgını sebebiyle yılbaşını evde kutlayacak olan vatandaşlar bugün tv’de ne var sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık 2020 Perşembe günü Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de İbo Show, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster programı izleyicisiyle buluşacak. Peki Bugün TV'de neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 yayın akışı programı listesinin tamamı sizlerle…

Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:23 Son Güncelleme: 31.12.2020 16:23 ABONE OL
TV yayın akışı 31 Aralık Perşembe: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 kanallarının tv yayın akışı listesi

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı belli oldu. Hem coronavirüs hem de yılbaşı kısıtlaması dolasıyla evlerinde televizyon keyfi yapmak isteyen vatandaşlar Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışları listesine göz gezdiriyor. Her gün farklı kanalda aşk, dram ve komedi türünde filmler yayınlanırken diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Peki Bugün TV'de neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 yayın akışı programı

BUGÜN TV'DE NE VAR? 31 ARALIK 2020 TV YAYIN AKIŞI

Evde karantina sürecini televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar için dizi ve filmlerin tv yayın akışı listesi yayınlandı. Haberimizde, 31 Aralık Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışına ve bugün tv'de ne var sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

31 ARALIK TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

31 Aralık tv yayın akışları belli oldu. Aşağıda kanalların yayın akışlarına bakabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Yılbaşı Sürprizi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 İbo Show Yılbaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel

00:30 Neredesin Firuze

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL

Show TV2nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekranların karşısında olacak. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüne şu isimler konuk olacak:

• Aslıhan Güner

• İbrahim Demirci

• Yeşim Salkım

• Ayta Sözeri

• Toygan Avanoğlu

STAR TV- İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL

Uzun yıllar televizyona ara veren İmparator İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara geri döndü. İbo Şov Yılbaşı Özel programında milyonlarca kişinin sevdiği birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İbo Show Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Perşembe günü 20:00'da Star TV ekranlarında olacak! İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler:

• Diva Bülent Ersoy

KANAL D - ÇOK GÜZEL HAREKET BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL

Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak ÇGHB 2 Yılbaşı Özel programına eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları ve ünlü konuklar eşlik edecek. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel konukları ise şöyle:

• Hülya Avşar

• Koray Avcı

• Emir Can İğrek

• Kibariye

• Cengiz Kurtoğlu

• Serdar Ortaç

• Hande Yener

• Seda Sayan

• Şafak Sezer

ATV - KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nın Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü konukları ise şöyle:

Emel Müftüoğlu

Serdar Ortaç

Burak Kut

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TV yayın akışı 31 Aralık Perşembe: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 kanallarının tv yayın akışı listesi
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