Yeşim Salkım kimdir kaç yaşında? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Yeşim Salkım nereli?

Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Yeşim Salkım sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Birçok televizyon projesinde rol alan Yeşim Salkım'ın İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel olmuş ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştır. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeşim Salkım hakkında araştırma yapan sevenleri, sanatçının hayatına dair detaylara ulaşma çalışıyor. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu olarak gündeme gelen Yeşim Salkım, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, Arnavut kökenli bir aileye mensuptur. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.
1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yeşim Salkım, Arnavut kökenli bir aileye mensup. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.
Profesyonel müzik yaşamına 1994'te başlayan Yeşim Salkım, bu dönem çıkardığı albümlerle büyük beğeni toplayan Yeşim Salkım, 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
Beş defa dünya evine giren Yeşim Salkım, 1989'da Mustafa İmre ile ilk evliliğini yaptı. Yeşim Salkım'ın bu evliliğinden 1990 yılında Gizem adını verdiği kızı dünyaya geldi. Mustafa İmre'den ayrıldıktan sonra bir dönemde iş adamı Hakan Uzan'la evli kalan Yeşim Salkım son olarak Hakan Eratik ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 2011 yılında Ada adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.
1993 – Hiç Keyfim Yok
1996 – Ferman
1997 – Yoktan Geliyorum
1997 – Sevgilim
2000 – Hep Böyle Kal
2001 – Vefa Borcu
2001 – Yadigar
2005 – Ayna
2006 – Bazen
2007 – Yuvarlanan Taşlar
2007 – Casablanca (müzikal albümü)
2008 – Sen Nasılsan Öyleyim
2009 – 7
2009 – Bambaşka
2010 – İstanbul'da Aşk
2012 – Bizim Şarkımız (müzikal albümü)
1996 – Eşkıya
1998 – Ateş Dansı (26 Bölüm)
2000 – Fosforlu Cevriye
2000 – Vizontele
2001 – Şarkıcı
2005 – Seher Vakti (8 Bölüm)
2005 – Deli Mavi
2007 – Babam Çok Değişti Anne
2007 – Sessiz Gemiler (20 Bölüm)
2000 – Yakın Doğu Üniversitesi tarafından – en iyi Pop Kadın Şarkıcısı
2001 – 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı filmi ile)
2001 – Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri – En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız
1994 – 1.Kral TV Video Müzik Ödülleri – 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı