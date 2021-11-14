Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.