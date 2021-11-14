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Haberler Medya Haberleri 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?
Giriş Tarihi: 14.11.2021 23:15 Son Güncelleme: 14.11.2021 23:15

2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?

2020’de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid’e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888’de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?

A- Yıldırım çarpması
B- Otomobil çarpması
C- Meteor düşmesi (CEVAP)
D- Uçak kazası

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2020'de devlet arşivlerinde bulunan 2. Abdülhamid'e de arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?
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