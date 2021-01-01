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Akıncı 1.bölüm izle! ile Akıncı 1. son bölümde neler oldu?

ekranlarının adınandan söz ettirecek yeni dizisi Akıncı bugün 1. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan dizinin 1. bömlümünün ekranlardaki gösteriminin tamamlanmasının ardından diziseverler “Akıncı 1.bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte ATV ile Akıncı 1.bölüm izleme linki ve son bölüm özeti detayları…

Giriş Tarihi: 2.1.2021 00:03 Son Güncelleme: 2.1.2021 00:03 ABONE OL
Akıncı 1.bölüm izle! ATV ile Akıncı 1. son bölümde neler oldu?

Reyting rekortmeni dizilere imza atan ATV'nin adından çok söz ettirecek yeni dizisi Akıncı, bugün 1. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin bugünkü gösteriminin televizyonlarda son bulmasıyla birlikte, ilk bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Akıncı 1.bölüm izle" şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor.

AKINCI 1. BÖLÜM İZLE!

ATV ile Akıncı 1. bölüm izleme linki ve 1. Bölüm özetine ilişkin tüm detaylar şöyle;



Akıncı dizisi 1. bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebileceğiniz link, ATV ekranlarında dizinin sona ermesiyle birlikte burada olacak...



AKINCI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.



Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

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Akıncı 1.bölüm izle! ATV ile Akıncı 1. son bölümde neler oldu?
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