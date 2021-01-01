Akıncı dizisinde Beste karakterini canlandıran Müge Boz kimdir? Müge Boz kaç yaşında ve nereli?

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Müge Boz. Genç oyuncu dizide Beste rolünü canlandıracak.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema Televizyon ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra da Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

Müge Boz, 2008 yılında "Melekler Korusun" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından; Toprağın Çocukları, Şüphe, Karakol, Leyla İle Mecnun, Bir Hikayem Var, Karaoğlan, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Aşk Etmek İster, Arka Sokaklar, Sevda Kuşun Kanadında, Muhteşem Yüzyıl, Kayıtdışı, Hadi, Çat Kapı Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.

Müge Boz, 2019 yılının Mayıs ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz nişanlanmış, Haziran ayında ise Barcelona'da evlenmiştir. Müge Boz'un bu evlilikten Vina isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Müge Boz, 1.71 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız,

Büşra Develi,

Yıldıray Şahinler,

Tolga Tekin,

Erkan Bektaş,

Sermet Yeşil,

Didem İnselel,

Serhan Onat,

Atakan Hoşgören,

Ayça Erturan,

Müge Boz,

Berrin Arısoy,

Berrak Kuş,

Yılmaz Bayraktar,

Ercü Turan,

Deren Talu