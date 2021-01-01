Akıncı dizisinde Cevdet Emiroğlu karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler kimdir? Yıldıray Şahinler kaç yaşında ve nereli?

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Yıldıray Şahinler. Deneyimli oyuncu dizide Cevdet Emiroğlu rolünü canlandıracak.

YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

7 Şubat 1968 yılında İstanbul'da doğan Yıldıray Şahinler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 1986'dan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmakta olan Yıldıray Şahinler, 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucularındandır. Burada da hem yazar, hem yönetmen hem de oyuncu olarak Bahtiyar Engin, Cem Davran, Erkan Can'la birlikte çalışmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 1989 yılında rol aldığı Ayaşlı ve Kiracıları dizisi ile yaşamış; İçerde, Hayat Yolunda, Ulan İstanbul, Kayıp, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli gibi bir çok dizi de rol alan Yıldıray Şahinler, Star TV'de ikinci sezonu yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakterini canlandırıyor. Gizem Şahinler ile evli olan Yıldıray Şahinler'in Aksel isminde bir oğlu bulunmaktadır. Yıldıray Şahinler, 1.73 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız,

Büşra Develi,

Yıldıray Şahinler,

Tolga Tekin,

Erkan Bektaş,

Sermet Yeşil,

Didem İnselel,

Serhan Onat,

Atakan Hoşgören,

Ayça Erturan,

Müge Boz,

Berrin Arısoy,

Berrak Kuş,

Yılmaz Bayraktar,

Ercü Turan,

Deren Talu