Akıncı dizisinde Filiz karakterini canlandıran Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında ve nereli?

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Ayça Erturan. Erturan, dizide Filiz rolünü canlandıracak.

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Ayça Erturan, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezundur. Üniversitede okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, birçok televizyon dizisinde, tiyatro oyununda ve reklam filminde rol almıştır.

İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşamıştır. 2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır. Ayça Erturan, 31 Ağustos 2014 tarihinde Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlenmiştir.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız,

Büşra Develi,

Yıldıray Şahinler,

Tolga Tekin,

Erkan Bektaş,

Sermet Yeşil,

Didem İnselel,

Serhan Onat,

Atakan Hoşgören,

Ayça Erturan,

Müge Boz,

Berrin Arısoy,

Berrak Kuş,

Yılmaz Bayraktar,

Ercü Turan,

Deren Talu