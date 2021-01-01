Akıncı dizisinde Kemal karakterini canlandıran Erkan Bektaş kimdir? Erkan Bektaş kaç yaşında ve nereli?

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Erkan Bektaş. Bektaş, dizide Kemal rolünü canlandıracak.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1994 yılındaAnkara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünü kazandı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Ankara Halk Oyuncuları Tiyatro Ve Sanat Etkinlik Derneğinde kursiyer olarak tiyatroya adım attı. Okul öncesi, sırasında ve sonrasında çalıştığı tiyatrolar: Ankara Halk Oyuncuları Tiyatro Ve Sanat Etkinlik Derneği, Kara Tiyatro, Tiyatro Tempo, A.S.T, Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik, Tiyatro Pangar gibi tiyatrolarda çalıştı.

İlk olarak 2003 yılında Erkan Petekkaya, Zeynep Tokuş ve Esin Moralıoğlu'nun oynadığı, ''Bedel'' adlı dizi ile ekran karşısına çıktı.

Seslendirme sanatçılığı da yapan Erkan Bektaş, 2010 yılında Kadıköy'de kendi tiyatrosu "Tiyatro Baykuş"u kurdu.

"Sağ Salim 2 Sil Baştan" adlı sinema filminde Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal ile birlikte oynadı.

"Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide Nasır karakterini canlandırdı.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız,

Büşra Develi,

Yıldıray Şahinler,

Tolga Tekin,

Erkan Bektaş,

Sermet Yeşil,

Didem İnselel,

Serhan Onat,

Atakan Hoşgören,

Ayça Erturan,

Müge Boz,

Berrin Arısoy,

Berrak Kuş,

Yılmaz Bayraktar,

Ercü Turan,

Deren Talu