Akıncı dizisinde Lukas karakterini canlandıran Ercü Turan kimdir? Ercü Turan kaç yaşında ve nereli?

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Ercü Turan. Deneyimli oyuncu dizide Lukas rolünü canlandıracak.

ERCÜ TURAN KİMDİR?

Ercü Turan 1978 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir.

1996 yılında Gurbetçiler isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Daha sonra Güzel Günler, Yılan Hikayesi, Gülbeyaz, Hürrem Sultan, Hayalet, Zümrüt, Dolunay, Doktorlar, Goncakaranfil, Yıldızlar Savaşı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Ayakta Kal, Çılgın Dersane Kampta, Yaşanmış Biriyim, Ayaz, Muhalif Başkan, Sana Bir Sır Vereceğim ve Poyraz Karayel gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Olya Vishniakova Turan ile evlidir.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız,

Büşra Develi,

Yıldıray Şahinler,

Tolga Tekin,

Erkan Bektaş,

Sermet Yeşil,

Didem İnselel,

Serhan Onat,

Atakan Hoşgören,

Ayça Erturan,

Müge Boz,

Berrin Arısoy,

Berrak Kuş,

Yılmaz Bayraktar,

Ercü Turan,

Deren Talu