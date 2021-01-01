Akıncı dizisinde Orhan karakterini canlandıran Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin kaç yaşında ve nereli?

5 ay önce çekimlerine başlanan Akıncı dizisi, bu akşam iddialı bir şekilde televizyon ekranına giriş yapıyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yeni dönemin popüler oyuncularını başrolünde barındıran dizinin dikkatleri üzerinde toplayacak geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Tolga Tekin. Deneyimli oyuncu dizide Orhan rolünü canlandıracak.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tolga Tekin 19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde görev yapmaktadır.

Tolga Tekin, 2000 – 2008 yılları arasında "Bizim Evin Halleri" dizisinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Ayşenil Şamlıoğlu, Zeynep Koltuk ile birlikte oynadı. Tekin, 20 Temmuz 2013 tarihinde dizi oyuncusu Zeynep Koltuk ile evlendi. 2014 yılında boşandı.

2014 – 2015 yılları arasında "Paramparça" adlı dizide Özkan canlandırdı. Yine 2015 yılında senaryosunu ve yönetmenliğini Seren Yüce'nin yaptığı "Rüzgarda Salınan Nilüfer" adlı sinema filminde Songül Öden, Tolga Tekin, Tülay Günal, Eraslan Sağlam ile birlikte başrolde oynamıştır.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız,

Büşra Develi,

Yıldıray Şahinler,

Tolga Tekin,

Erkan Bektaş,

Sermet Yeşil,

Didem İnselel,

Serhan Onat,

Atakan Hoşgören,

Ayça Erturan,

Müge Boz,

Berrin Arısoy,

Berrak Kuş,

Yılmaz Bayraktar,

Ercü Turan,

Deren Talu