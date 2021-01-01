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Akrep dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? detayları…

ekranlarının yeni dizisi Akrep 4. son bölümüyle bugün ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün sona ermesiyle birlikte yeni bölüme ilişkin detayları merak edenler Akrep dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.1.2021 01:42 Son Güncelleme: 2.1.2021 01:42 ABONE OL
Akrep dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep yeni bölüm fragman detayları…

Star Televizyonunda yayınlanan yeni dizi Akrep 5. son bölümle izleyenlerin evlerine konuk oldu. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölümle ilgili detayları merak ederek Akrep dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

AKREP DİZİSİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tüm detaylar şöyle;

Akrep dizisi 5. yeni bölüm fragmanı Star Televizyonu tarafından henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz...

AKREP 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Perihan'ın, kızı Merve'yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret'i zorlayarak Perihan'ı çıldırtmak ister. Fikret'e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda'ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret'le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan'ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi'nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras'a da tavır alır. Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan'a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda'nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda'nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan'dan yardım isteyecek hale gelir.

Perihan, Ferda'yı Fikret'ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras'ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.

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Akrep dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep yeni bölüm fragman detayları…
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