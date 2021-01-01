Exxen ne zaman açılıyor? EXXEN üyelik ücreti belli oldu! Acun’un yeni dizi ve içerik platformu

2021 yılının ilk günü ile birlikte Exxen internet sitesi de açıldı. Exxen üyelik ücreti, üyelik ekranı ve içerikleri de merak konusu oldu. Peki, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'e nasıl üye olunur, web sitesine erişim nereden sağlanır ve Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, Exxen hakkında tüm merak edilen bilgiler, Exxen dizileri ve üyelik işlemi…

EXXEN AÇILDI! EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI SEÇENECEK

"Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu açıldı. Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri de belli oldu.