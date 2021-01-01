Exxen ne zaman açılıyor? EXXEN üyelik ücreti belli oldu! Acun’un yeni dizi ve içerik platformu

2021 yılının ilk günü ile birlikte Exxen internet sitesi de açıldı. Exxen üyelik ücreti, üyelik ekranı ve içerikleri de merak konusu oldu. Peki, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'e nasıl üye olunur, web sitesine erişim nereden sağlanır ve Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, Exxen hakkında tüm merak edilen bilgiler, Exxen dizileri ve üyelik işlemi…
EXXEN AÇILDI! EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI SEÇENECEK
"Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu açıldı. Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri de belli oldu.
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL.
Exxen TV nasıl üye olunur?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"
Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum. dedi.
EXXEN TV NE ZAMAN AÇILACAK?
Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.
'EXXEN' TV KANALI MI?
EXXEN TV internet kanalıdır. İnternet üzerinden yayın yapacak.
EXXEN TV ÜCRETLİ Mİ?
Acun Ilıcalı açıkladı: Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacaklar. Ciddi rakip var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı bir iyi fiyat çekeceklerdir. Sadece bir soru: 'Dijital platform dizi izleyicisi uçuk kaçık işleri tercih eder. Bizim yerliler bu zenginliği ne ölçüde yakalayacak?' Bunun da bir testi olacak bu platform.
EXXEN İÇERİKLERİ
ŞEREF BEY
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
KONUŞANLAR
Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.
TOLGSHOW
TolgshowTolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN'de!
GİBİ
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de EXXEN'de!