Türk televizyonlarında bir ilk: Akıncı! ATV'de yayınlanacak olan Akıncı dizisinin konusu ne ve oyuncuları kimler?

Türk televizyonlarına damga vuracak bir dizi daha yayın hayatına başlıyor! Akıncı dizisi, ilk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanları ile oldukça büyük ilgi gören dizi, benzersiz konusu ile Türk televizyon tarihinde de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü, bu akşam saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranlarında yayınlanacak. Akıncı dizisinin konusu ise oldukça benzersiz... Akıncı dizisi, köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı | Video

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Heyecanla beklenen Akıncı dizisinin oyuncuları arasında birbirinden usta ve özel isimler bulunuyor. İşte, Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve diğer bilgiler;