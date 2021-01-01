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Türk televizyonlarında bir ilk: Akıncı! ATV'de yayınlanacak olan Akıncı dizisinin konusu ne ve oyuncuları kimler?

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Akıncı, ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Tanıtım fragmanları ile oldukça sevilen dizi, Türk televizyonlarında bir ilk olma özelliği de taşıyor. Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden özel isimler bulunuyor. Peki, tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine toplayan Akıncı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'nın konusu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:12 Son Güncelleme: 1.1.2021 15:12 ABONE OL
Türk televizyonlarında bir ilk: Akıncı! ATV'de yayınlanacak olan Akıncı dizisinin konusu ne ve oyuncuları kimler?

Türk televizyonlarına damga vuracak bir dizi daha yayın hayatına başlıyor! Akıncı dizisi, ilk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanları ile oldukça büyük ilgi gören dizi, benzersiz konusu ile Türk televizyon tarihinde de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.

AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü, bu akşam saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranlarında yayınlanacak. Akıncı dizisinin konusu ise oldukça benzersiz... Akıncı dizisi, köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı | Video

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Heyecanla beklenen Akıncı dizisinin oyuncuları arasında birbirinden usta ve özel isimler bulunuyor. İşte, Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve diğer bilgiler;

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ: BÖYLE BİR DİZİ HAYALİMDİ

"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan Akıncı dizisinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız, uzun zamandır süper kahraman işlerinde izlediğimiz gibi bir yapımın hayalini kurduğunu ve hem kendisinin hem de bütün set ekibinin titizlikle çalıştığını ifade etti.

Henüz ilk bölümü yayınlanmadan ses getirmeye başlayan ve sosyal medyada da çok konuşulan Akıncı dizisi; köklerini Osmanlı tarihinden alan, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan modern bir halk kahramanının suç dünyası ile mücadelesini anlatıyor.

Akıncı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren her cuma saat 20:00'de seyircisi ile bir araya gelmeye devam edecek.

Akıncı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

AKINCI'NIN OYUNCU KADROSU

  • Şükrü Özyıldız
  • Büşra Develi
  • Yıldıray Şahinler
  • Tolga Tekin
  • Atakan Hoşgören
  • Erkan Bektaş

  • Sermet Yeşil
  • Didem İnselel
  • Müge Boz
  • Ercü Turan
  • Berrak Kuş
  • Berrin Arısoy

  • Serhan Onat
  • Yılmaz Bayraktar
  • Deren Talu
  • Kubilay Yılmaz
  • Zeynep Melisa Alpergün
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Türk televizyonlarında bir ilk: Akıncı! ATV'de yayınlanacak olan Akıncı dizisinin konusu ne ve oyuncuları kimler?
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