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Yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile atv'de! Akıncı oyuncuları kimler? İşte, ilk tanıtım ve oyuncu kadrosu

2021 yılının ilk günü yeni dizi heyecanı! Yapımcılığını 'in üstlendiği ve Veli Çelik'in yönettiği yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile bu akşam atv'de yayınlanıyor! Akıncı yeni bölüm fragmanı kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, Akıncı dizisi konusu ne ve Akıncı dizisi oyuncuları kimler? Aşağıda, Akıncı oyuncuları ve dizi hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor. İşte, yeni dizi Akıncı fragmanı ile dizinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 12:32 ABONE OL
Yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile atv'de! Akıncı oyuncuları kimler? İşte, ilk tanıtım ve oyuncu kadrosu

Akıncı ilk bölümüyle atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor! Atv'nin yeni dizisi Akıncı fragmanı yayınlandıktan sonra Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arsında yerini aldı. Dizinin konusunun yanı sıra Akıncı oyuncuları da diziyi izleyecekler tarafından araştırılıyor. Pek, Türkiye'nin yeni dizisi Akıncı ne zaman yayınlanıyor ve dizinin oyuncuları kimler?

YENİ DİZİ AKINCI OYUNCULARI

İşte, Akıncı oyuncu kadrosu ve ilk bölüm özeti...

Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)

AKINCI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.
Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.
Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

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Yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile atv'de! Akıncı oyuncuları kimler? İşte, ilk tanıtım ve oyuncu kadrosu
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