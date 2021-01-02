7.birim filmi için geri sayım başladı. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan yapımın konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Aksiyon sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek filmin yapımcılığı Gervasio Iglesias , José Rafael Sánchez-Monte ait. Peki 7.birim filmi konusu ne? 7.birim filmi oyuncuları kimler?

7.BİRİM FİLMİ KONUSU NE?

1992 yılında şehirlerinde yapılacak olan Expo Fuarı'na hazırlanmakta olan Sevilla, şehrin her yerini ele geçirmiş uyuşturucu şebekeleri ve çetelerden usanmıştır. Şehri fuar düzenlenene dek bu problemlerden arınma görevi ise 7. Birim'e verilmiştir.

7.BİRİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Antonio de la Torre as Rafael.

Mario Casas as Ángel.

Joaquín Núñez as Mateo.

José Manuel Poga as Miguel.

Julián Villagrán as Joaquín.

Inma Cuesta as Elena.

Lucía Guerrero as Lucía.