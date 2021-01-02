Akıncı 1. bölüm izle! ATV'nin yeni dizisi Akıncı ilk bölümü ile Türkiye'yi ekranlara kilitledi

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı dizisi ilk bölümüyle cuma akşamı ATV ekranlarındaki yolculuğuna başladı. Yayınlanan 1. bölümü ile 7'den 70'e her yaş grubundan hayranları oluşan Akıncı, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı, hikaye kurgusu, karakterleri, İstanbul görüntüleri ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.
Akıncı 1. bölüm... "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" | Video
Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, Akıncı 1. bölüm izle ekranı hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Akıncı ilk bölüm tek parça ve kesintisiz olarak olarak yayınlandı. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Akıncı 1. ilk bölüm izle ekranını görüntüleyebilirsiniz.
Milyonları ekran başında buluşturan Akıncı, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Akıncı'nın 1. Bölüm etiketi #Akıncı Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, 1. sıraya kadar yükseldi.
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, ilk bölümü hem ekran başında hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Akıncı, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın zorlu mücadelesini yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.
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Proje tasarımını ve senaryosunu Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği başrollerini Şükrü Özyıldız, Büşra Develi paylaştığı Akıncı dizisinde; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi güçlü isimler yer alıyor.