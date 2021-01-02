Akıncı 1. bölüm izle! ATV'nin yeni dizisi Akıncı ilk bölümü ile Türkiye'yi ekranlara kilitledi

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı dizisi ilk bölümüyle cuma akşamı ATV ekranlarındaki yolculuğuna başladı. Yayınlanan 1. bölümü ile 7'den 70'e her yaş grubundan hayranları oluşan Akıncı, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı, hikaye kurgusu, karakterleri, İstanbul görüntüleri ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.

Akıncı 1. bölüm... "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" | Video

AKINCI 1. BÖLÜM ATV İLE İZLE

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, Akıncı 1. bölüm izle ekranı hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Akıncı ilk bölüm tek parça ve kesintisiz olarak olarak yayınlandı. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Akıncı 1. ilk bölüm izle ekranını görüntüleyebilirsiniz.