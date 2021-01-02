Akıncı 1.bölüm tamamı izle! Akıncı izle ATV'de!

Reyting rekortmeni dizilere imza atan ATV'nin adından çok söz ettirecek yeni dizisi Akıncı, bugün 1. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin bugünkü gösteriminin televizyonlarda son bulmasıyla birlikte, ilk bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Akıncı 1.bölüm izle" şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor.
ATV ile Akıncı 1. bölüm izleme linki ve 1. Bölüm özetine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Akıncı dizisi 1. bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebileceğiniz link, ATV ekranlarında dizinin sona ermesiyle birlikte burada olacak...
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Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.
Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.