Akıncı 2. yeni bölüm fragmanı izle: "Babanın katilini buluyoruz..." Akıncı 1.bölümde neler oldu?

AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kim bu Akıncı?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.