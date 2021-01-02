Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali ve Ecem Özkaya'nın rol aldığı Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Her hafta Cumartesi yeni bölümüyle yayınlanan dizinin bu hafta TRT1 yayın akışında olmaması meraklandırdı. Normal şartlarda bugün yayınlanması beklenen yapım yerine Tozkoparan İskender isimli yeni bir dizi yer alıyor. Peki Gönül Dağı bu akşam var mı, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak TRT1 yayın akışı
Gönül Dağı TRT1'in 2 Ocak Cumartesi tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Tozkoparan İskender yayınlanacak. Haberimizde, Gönül Dağı yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.
Gönül Dağı yeni bölüm gelecek hafta yayınlanacak. Gönül Dağı dizisi 1 haftalık aradan sonra 9 Ocak Cumartesi akşamı 11. yeni bölümü ile yeniden izleyicisi ile buluşacak.
19:55 Ana Haber
20:00 Tozkoparan İskender
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