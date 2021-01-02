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: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan : Bir Star Wars Hikayesi filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Ron Howard’ın oturduğu film 2018 yılı yapımı olup aksiyon ve macera türlerindedir. Peki; filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:14 ABONE OL
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dünyanın en iyisi olmaya karar veren Han Solo'nun hikayesinin anlatıldığı film Kanal D ekranlarında bu akşam yer alacak. Peki; Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

Orjinal adı : Solo: A Star Wars Story

Yönetmen : Ron Howard

Yapım Yılı : 2018

Türü : Aksiyon, Macera

Oyuncular : Alden Ehrenreich, Woody Harrelson ve Emilia Clarke

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Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?
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