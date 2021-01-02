Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dünyanın en iyisi olmaya karar veren Han Solo'nun hikayesinin anlatıldığı film Kanal D ekranlarında bu akşam yer alacak. Peki; Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?
Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...
Orjinal adı : Solo: A Star Wars Story
Yönetmen : Ron Howard
Yapım Yılı : 2018
Türü : Aksiyon, Macera
Oyuncular : Alden Ehrenreich, Woody Harrelson ve Emilia Clarke