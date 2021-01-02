Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dünyanın en iyisi olmaya karar veren Han Solo'nun hikayesinin anlatıldığı film Kanal D ekranlarında bu akşam yer alacak. Peki; Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu nedir? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler?

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

Orjinal adı : Solo: A Star Wars Story

Yönetmen : Ron Howard

Yapım Yılı : 2018

Türü : Aksiyon, Macera

Oyuncular : Alden Ehrenreich, Woody Harrelson ve Emilia Clarke