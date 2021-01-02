Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Burak Sevinç ve Algı Eke'nin başrollerini paylaştığı Nasipse Olur filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Son dönemin iddialı romantik komedi filmlerinden olan Nasipse Olur'da, başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan'ın, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişmesi anlatılıyor. İşte, Nasipse Olur filminin konuları, oyuncuları ve çekildiği yer...

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI KİMLER?

Nasipse Olur filmi oyuncuları arasında Burak Sevinç, Algı Eke, Kıvanç Baran Aslan, Zeyno Eracar gibi isimler yer alıyor.

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nasipse Olur filminin çekimleri Sinop'ta gerçekleştirildi.