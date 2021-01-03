Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ağır Romantik nerede ve ne zaman çekildi?

Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları ile bu akşam izleyenlerinin gündemine geliyor. 2020 yapımı olan ve geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Gününde gösterime giren yapım izleyenleri tarafından beğeni toplamış adından söz ettirmişti. Peki, Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ağır Romantik filmi çekimleri nerede yapıldı? İşte yapıma dair merak edilen tüm detaylar…

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta, Kerem Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK OYUNCU KADROSU

Tuvana Türkay

Onur Tuna

Sermiyan Midyat

Altan Erkekli

Durul Bazan

Semra Dinçer

AĞIR ROMANTİK ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILDI?

Filmin Yapımcısı Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva, yönetmen ve senarist Deniz Denizciler ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, akşamın en işlek saati 21.30' da Nişantaşı'nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi