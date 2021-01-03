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Bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok? 3 Ocak yayın akışı ile Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ekranlarının reyting rekortmeni yapım yeni bölümleri ile yeni gününde ekranlara gelecek. Yapım her hafta Cuma akşamı ekranlara gelirken yayıncı kanal tarafından gelen açıklamaya göre; dizinin günü değişti. Ancak bugün Atv yayın akışı içerisinde yer almayan yapımın sıkı takipçileri konuya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Bu akşam Hercai yeni bölüm yok mu, neden yok? Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 14:15 ABONE OL
Bu akşam Hercai yeni bölüm yok mu, neden yok? Atv 3 Ocak yayın akışı ile Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Miran ve Reyyan'ın dolu dizgin aşklarını konu alan Hercai dizisi yeni bölümü artık Pazar günleri Atv ekranlarındaki yerini alacak. Maria ile Mustafa dizisinin final yapmasının ardından alınan bu kararla beraber bugün de dizinin severleri konuya dair araştırmalarına başladı. Peki, Bu akşam Hercai yeni bölüm yok mu, neden yok? Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atv 3 Ocak yayın akışına göre; yapımın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yayınlanan fragmanda Hercai yeni bölümü ile gelecek hafta yeni gününde izleyenlerinin karşına çıkacak…

HERCAİ NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapım yeni bölümlerini gelecek haftaya ertelerken Hercai dizisi de yeni yıla yeni gününde başlayacak. Yayınlanan fragmana göre; Hercai dizisinin yeni bölümü 10 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek…

ATV YAYIN AKIŞI (3 OCAK PAZAR)

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Oskar's Oasis - 4. Bölüm
11:45 Akıncı
15:30 Akıncı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
22:50 Akıncı
02:30 Kanatsız Kuşlar
04:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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Bu akşam Hercai yeni bölüm yok mu, neden yok? Atv 3 Ocak yayın akışı ile Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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