Bu akşam Hercai yeni bölüm yok mu, neden yok? Atv 3 Ocak yayın akışı ile Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Miran ve Reyyan'ın dolu dizgin aşklarını konu alan Hercai dizisi yeni bölümü artık Pazar günleri Atv ekranlarındaki yerini alacak. Maria ile Mustafa dizisinin final yapmasının ardından alınan bu kararla beraber bugün de dizinin severleri konuya dair araştırmalarına başladı. Peki, Bu akşam Hercai yeni bölüm yok mu, neden yok? Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atv 3 Ocak yayın akışına göre; yapımın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yayınlanan fragmanda Hercai yeni bölümü ile gelecek hafta yeni gününde izleyenlerinin karşına çıkacak…