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2 Ocak 2021 Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film ve programlar reyting sonuçları için kıyasıya mücadele etti. Her gün bir önceki güne ait sıralamalar belli olurken özellikle de medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar reytinglerde kimin birinci geldiğini merak ediyor. Buna göre; 2 Ocak Cumartesi reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte AB ve TOTAL sıralama detayları…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 09:05 Son Güncelleme: 3.1.2021 09:06 ABONE OL
2 Ocak 2021 Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları için yarış devam ediyor. Geçtiğimiz akşam birbirinden başarılı filmler Kanal D ve Show Tv ekranlarına gelirken Atv'de ise henüz yayın hayatına yeni başlamasına rağmen büyük bir yankı uyandıran dizi Akıncı tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Ocak Cumartesi dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 gibi birçok kanal özellikle dizilerin reyting sonuçları sıralamasında büyük bir yarış içerisinde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda her gün bir önceki güne ait sonuçlar açıklanırken bugün de sabah saatlerinden itibaren reytinglerdeki son durum merak konusu haline geldi…

Reyting sonuçları 1 Ocak 2021 Cuma! Dizilerin reyting sıralamasında...

Henüz geçtiğimiz akşama ait sonuçlar açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde olacaktır.

Dün akşam Tv'de ne vardı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Nasipse Olur 'Türk Filmi'
22.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
00.15 Nasipse Olur 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

14.00 Yılbaşı Ailesi 'Yabancı Film'
15.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film'
22.45 Herkül: Efsane Başlıyor 'Yabancı Film'
00.45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Müzik Arası
04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

Reyting sonuçları 1 Ocak 2021 Cuma! Dizilerin reyting sıralamasında...

ATV YAYIN AKIŞI

13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 'Yabancı Film'
15.15 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
23.40 Kim Milyoner Olmak İster
03.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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2 Ocak 2021 Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı?
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