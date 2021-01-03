2 Ocak 2021 Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları için yarış devam ediyor. Geçtiğimiz akşam birbirinden başarılı filmler Kanal D ve Show Tv ekranlarına gelirken Atv'de ise henüz yayın hayatına yeni başlamasına rağmen büyük bir yankı uyandıran dizi Akıncı tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Ocak Cumartesi dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 gibi birçok kanal özellikle dizilerin reyting sonuçları sıralamasında büyük bir yarış içerisinde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda her gün bir önceki güne ait sonuçlar açıklanırken bugün de sabah saatlerinden itibaren reytinglerdeki son durum merak konusu haline geldi…