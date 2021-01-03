2 Ocak 2021 Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları için yarış devam ediyor. Geçtiğimiz akşam birbirinden başarılı filmler Kanal D ve Show Tv ekranlarına gelirken Atv'de ise henüz yayın hayatına yeni başlamasına rağmen büyük bir yankı uyandıran dizi Akıncı tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Ocak Cumartesi dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 gibi birçok kanal özellikle dizilerin reyting sonuçları sıralamasında büyük bir yarış içerisinde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda her gün bir önceki güne ait sonuçlar açıklanırken bugün de sabah saatlerinden itibaren reytinglerdeki son durum merak konusu haline geldi…
Henüz geçtiğimiz akşama ait sonuçlar açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde olacaktır.
Dün akşam Tv'de ne vardı?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Nasipse Olur 'Türk Filmi'
22.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
00.15 Nasipse Olur 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
14.00 Yılbaşı Ailesi 'Yabancı Film'
15.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film'
22.45 Herkül: Efsane Başlıyor 'Yabancı Film'
00.45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Müzik Arası
04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 'Yabancı Film'
15.15 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
23.40 Kim Milyoner Olmak İster
03.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi