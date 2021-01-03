Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

2021 yılının gelmesiyle birlikte Exxen TV platformuna ulaşabileceğiniz internet sitesi de açıldı. Exxen üyelik ücreti, üyelik ekranı ve içerikleri de merak konusu oldu. Peki, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'e nasıl üye olunur, web sitesine erişim nereden sağlanır ve Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Aşağıda, Exxen hakkında tüm merak edilen bilgiler, Exxen dizileri, yapımları ve üyelik işlemi adımları yer alıyor.

EXXEN AÇILDI! EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açıldı. Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri de belli oldu.