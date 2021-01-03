Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Kurtlar Vadisi yeni sezon açıklaması geldi. Bir zamanların efsane dizileri arasında yerini alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayaacağı ile ilgili haberler son günlerde çok konuşuluyordu. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, dizi hakkında merak edilen bilgiler...

KURTLAR VADİSİ BAŞLIYOR!

Necati Şaşmaz'ın başrolünde oynadığı Kurtlar Vadisi Kaos için merakla beklenen haber geldi. Büyükten küçüğe milyonlarca kişinin sevdiği Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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