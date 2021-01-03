MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında ve nereli?

MasterChef 2020'nin finali bu akşam ekrana gelecek. MasterChef 2020nin uzun süreli yayın hayatında büyük bir yol kat ederek finale kalan iki yarışmacıdan bir tanesi olan Barbaros Yoloğlu, neşeli karakteri ve farklı mizacı ile izleyenlerin zihninde yer edinmeyi başardı. Uzun yıllardır aşçılık yapan ve yarışmanın ilk günlerinden itibaren yemek konusunda kendine olan güvenini izleyenlere yansıtan Barbaros Yoloğlu final etabında galip gelebilecek mi? MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanmış ve finale kalmıştır.