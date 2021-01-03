Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, çok sayıda aday arasından çıkıp ana kadro yarışmacılarını da bir bir eleyerek son 2'ye kalan Barbaros ile Serhat arasındaki büyük final mücadelesine sahne oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen programda bugün haftalardır süren mücadelenin şampiyonu belli oluyor. 2 Menü ve 1 imza yemeğinden oluşan büyük final mücadelesinde Barbaros ve Serhat arasından birisi 2020 MasterChef şampiyonu ortaya çıkacak. Yarışmayı yakından takip edenler 2020 MasterChef birincisi kim oldu, kim kazandı? şeklinde sorulara cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor. 2020 MasterChef birincisi kim oldu, kim kazandı? şeklinde soruların tüm detaylarını son dakika detaylarıyla buradan takip edebilirsiniz…
2020 MasterChef son bölüm, bu sezon son 2 ye kalarak büyük finalde mücadele eden Barbaros ve Serhat arasından birisinin MasterChef şampiyonluk kupasını almasına sahne olacak. TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin şampiyon olarak kimi seçeceği ve yarışmaya ilişkin son dakika gelişmeleri şöyle;
2020 MasterChef son bölümde büyük final heyecanı yaşanıyor. Aylarca süren mücadelede 100 bin aday arasından 14 kişilik ana kadroya giren ve rakiplerini tek eleyerek büyük finalin son 2'lisi olan Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluk için kıran kırana mücadele yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği 2 menü ve 1 imza tabağı ürünlerinden dünkü puanlara ilave olarak en fazla puan sahibi olan isim SERHAT oldu ve 2020 MasterChef şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdırdı.
Yarışmanın dünkü final ilk bölümünü hatırlayacak olursak, Serhat ve Barbaros yarışmaya ilk kabul aldıkları ürünleri yeniden yaptı. İkinci üründe minimal bir yemek ve son olarak da hikayesi olan bir yemek yapılması istendi. Yarışmacıların bu 3 ürünü hazırlaması sonrasında tadım yapan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin puanlaması şöyle oldu.
Böylelikle Masterchef büyük finalin ilk turunda Barbaros puan üstünlüğüyle avantaj kazanan isim oldu.
3 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelen MasterChef son bölüm şampiyon adaylarının kıyasıya mücadelesiyle başladı. Serhat ve Barbaros hazırlayacakları ürünlerle ilgili detayları jüri şeflere sundu. İlk etapta yarışmacıların ürünlerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen puanlar sonucunda
puan aldı. Büyük finalde Barbaros 1 puanlık avantaj kazandı.
2020 MasterChef'in şampiyonunu belirleyecek olan imza yemeği oyunu canlı yayında, şampiyon adaylarının ailelerinin seyirciliğinde başladı. Yarışmanın en önemli anlarından olan ve şampiyonun belirleneceği son yarışması özelliğine sahip imza tabağı bölümünde, Barbaros ve Serhat kıran kırana ürünlerini hazırladı ve Mehmet, Danilo, Somer şeflerin beğenisine sundu. Tadımın ardından şeflerin puanları şu şekilde oldu;
Bu sonuçla 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu SERHAT oldu.