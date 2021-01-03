Bir Zamanlar Çukurova 79.bölümde Yılmaz’a veda… Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz son bölümde yangından Yılmaz'ın Demir tarafından kurtarılmasının ardından yoğun bakımda yatan Yılmaz, dizinin son sahnelerinde öldü. Züleyha şoka girerken merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde yeni oyuncu Hande Soral'in de diziye girmesi ile işler iyice karışacak. Peki; Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte ATV ile Bir Zamanlar Çukurova 79.bölüm fragman…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE YILMAZ'A ACI VEDA…

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Yılmaz'ın cenazesi izleyenlere gösterilecek. Öte yandan Züleyha, Yılmaz'ın ölümü ile yıkılırken Hande Soral'ın diziye girmesi işleri değiştirecek. Aynı zamanda Demir Yaman'ın bu durumda ne yapacağı ise merakla beklenirken Züleyha konağın hanımı olacak…