Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 kadrosunda yer alan Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

Son olarak 2020 yılında yayınlanan Şeref Sözü dizisi ile karşımıza çıkan, daha önce Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Sırma Hatun karakteri ile hafızalara kazınan Öykü Çelik, Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda yer alacak. Survivor yeni sezon yarışmacılarının açıklanmasıyla birlikte hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden bir tanesi de Öykü Çelik oldu. Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncunun biyografisi…

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kalmış. İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırmaktadır.

Filmografi

*2013 İki Kafadar Chinese Connection

*2013 Romantik Komedi 2: Bekarlıga Veda - Hande

*2012-2014 Benim için Üzülme - Bahar

*2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - Çeşmidil

*2011 Nuri - Reyna 2010 Gönülçelen - Nazar

*2010 Mahpeyker Kösem Sultan - Mahfiruz

*2009 Kasaba - Zehra 2009 Kanımdaki - Barut

*2009 Cin Geçidi - Bahar

*2008 Akasya Durağı – Gözde