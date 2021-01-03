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SON DAKİKA - 2020 şampiyonu kim oldu? MasterChef'i kim kazandı? Büyük finalde Barbaros ve Serhat düellosu sonuçlandı!

ekranlarında yapımcılığında gerçekleşen uzun soluklu yarışma programı 2020 son bölüm, bugün yüz bin aday arasından son 2’ye kalma başarısı gösteren Barbaros ve Serhat arasındaki büyük final mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen büyük finalde Barbaros ve Serhat son yemeklerini yaptı ve 2’sinden biri 2020 yılının MasterChef şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdırdı. Yarışmanın sıkı takipçileri ise heyecanlı geçen büyük finale ilişkin 2020 MasterChef şampiyonu kim oldu, birinciliği kim kazandı? sorusuna yanıt aradı. 2020 MasterChef şampiyonu kim oldu, birinciliği kim kazandı? sorularının yanıtları ve büyük finalde Barbaros ve Serhat’ın şampiyonluk mücadelesinin kazananı ile ilgili son dakika bilgilerini burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 02:24 Son Güncelleme: 4.1.2021 02:24 ABONE OL
SON DAKİKA - MasterChef 2020 şampiyonu kim oldu? MasterChef'i kim kazandı? Büyük finalde Barbaros ve Serhat düellosu sonuçlandı!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, çok sayıda aday arasından çıkıp ana kadro yarışmacılarını da bir bir eleyerek son 2'ye kalan Barbaros ile Serhat arasındaki büyük final mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen programda bugün haftalardır süren mücadelenin şampiyonu belli oldu. 2 Menü ve 1 imza yemeğinden oluşan büyük final mücadelesinde Barbaros ve Serhat arasından birisi 2020 MasterChef şampiyonu ortaya çıktı. Yarışmayı yakından takip edenler 2020 MasterChef şampiyonu kim oldu, birinciliği kim kazandı? şeklinde sorulara cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor. 2020 MasterChef şampiyonu kim oldu, birinciliği kim kazandı? şeklinde soruların tüm detaylarını son dakika detaylarıyla buradan öğrenebilirsiniz...

SON DAKİKA - 2020 MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU, ŞAMPİYONLUĞU KİM KAZANDI?

2020 MasterChef son bölüm, bu sezon son 2 ye kalarak büyük finalde mücadele eden Barbaros ve Serhat arasından birisinin MasterChef şampiyonluk kupasını almasına sahne oldu. TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin şampiyon olarak kimi seçtiğini ve yarışmaya ilişkin son dakika detayları şöyle;



2020 MasterChef son bölümde büyük final heyecanı yaşandı. Aylarca süren mücadelede 100 bin aday arasından 14 kişilik ana kadroya giren ve rakiplerini tek eleyerek büyük finalin son 2'lisi olan Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği 2 menü ve 1 imza tabağı ürünlerinden dünkü puanlara ilave olarak en fazla puan sahibi olan isim Serhat oldu ve 2020 MasterChef şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdırdı.

Yarışmanın dünkü final ilk bölümünü hatırlayacak olursak, Serhat ve Barbaros yarışmaya ilk kabul aldıkları ürünleri yeniden yaptı. İkinci üründe minimal bir yemek ve son olarak da hikayesi olan bir yemek yapılması istendi. Yarışmacıların bu 3 ürünü hazırlaması sonrasında tadım yapan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin puanlaması şöyle oldu.

İLK ÜRÜNDE

  • Jüri şefler Barbaros'a 25 puan verirken Serhat'a 23 puan verdi.

İKİNCİ ÜRÜNDE

  • Barbaros 46 puan alırken Serhat'ın puan durumu 44 oldu.

ÜÇÜNCÜ ÜRÜNDE

  • Barbaros 69 puana ulaşırken Serhat 66 puan elde etti.

Böylelikle Masterchef büyük finalin ilk turunda Barbaros puan üstünlüğüyle avantaj kazanan isim oldu.

MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU, ŞAMPİYONLUĞU KİM KAZANDI?

3 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelen MasterChef son bölüm şampiyon adaylarının kıyasıya mücadelesiyle başladı. Serhat ve Barbaros hazırlayacakları ürünlerle ilgili detayları jüri şeflere sundu. İlk etapta yarışmacıların ürünlerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen puanlar sonucunda

İLK MENÜ

  • BARBAROS: 92
  • SERHAT: 91

puan aldı. Büyük finalde Barbaros 1 puanlık avantaj kazandı.

İKİNCİ MENÜ

  • BARBAROS: 118
  • SERHAT: 117

ikinci oyunda da MasterChef Barbaros 1 puanlık üstünlüğü sürdürdü.




İMZA TABAĞI

2020 MasterChef'in şampiyonunu belirleyecek olan imza yemeği oyunu canlı yayında, şampiyon adaylarının ailelerinin seyirciliğinde başladı. Yarışmanın en önemli anlarından olan ve şampiyonun belirleneceği son yarışması özelliğine sahip imza tabağı bölümünde, Barbaros ve Serhat kıran kırana ürünlerini hazırladı ve Mehmet, Danilo, Somer şeflerin beğenisine sundu. Tadımın ardından şeflerin puanları şu şekilde oldu;

  • BARBAROS: 142
  • SERHAT: 144

Bu sonuçla 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu SERHAT oldu.

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SON DAKİKA - MasterChef 2020 şampiyonu kim oldu? MasterChef'i kim kazandı? Büyük finalde Barbaros ve Serhat düellosu sonuçlandı!
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