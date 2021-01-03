Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, çok sayıda aday arasından çıkıp ana kadro yarışmacılarını da bir bir eleyerek son 2'ye kalan Barbaros ile Serhat arasındaki büyük final mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen programda bugün haftalardır süren mücadelenin şampiyonu belli oldu. 2 Menü ve 1 imza yemeğinden oluşan büyük final mücadelesinde Barbaros ve Serhat arasından birisi 2020 MasterChef şampiyonu ortaya çıktı. Yarışmayı yakından takip edenler 2020 MasterChef şampiyonu kim oldu, birinciliği kim kazandı? şeklinde sorulara cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor. 2020 MasterChef şampiyonu kim oldu, birinciliği kim kazandı? şeklinde soruların tüm detaylarını son dakika detaylarıyla buradan öğrenebilirsiniz...

SON DAKİKA - 2020 MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU, ŞAMPİYONLUĞU KİM KAZANDI?

2020 MasterChef son bölüm, bu sezon son 2 ye kalarak büyük finalde mücadele eden Barbaros ve Serhat arasından birisinin MasterChef şampiyonluk kupasını almasına sahne oldu. TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin şampiyon olarak kimi seçtiğini ve yarışmaya ilişkin son dakika detayları şöyle;