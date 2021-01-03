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: ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? açıklandı

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı için geri sayım sürüyor. Daha önce 9 Ocak’ta başlayacağı açıklanan programın yarışmacı kadrosu dün duyuruldu. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda oldukça çeşitli isimler boy gösterecek. Peki, , yarışmacıları kimler? İşte

Giriş Tarihi: 3.1.2021 18:19 ABONE OL
SON DAKİKA: Survivor 2021 ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? Survivor 2021 yeni sezon kadrosu açıklandı

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'nin başlamasına oldukça kısa bir süre kaldı. Survivor 2021'nin yarışmacı kadrosu bu noktada izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda televizyon ekranlarından tanığımız pek çok isim yer alıyor. Peki, Survivor 2021 ekranlarında bu yıl kimler yarışacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte detaylar;

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR, BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılmıştı. Dominik'te nefesleri bir mücadele yaşanmıştı. Uzun süren bu mücadelenin sonunda finalistler Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı olmuştu.

Büyük finalde rakibine göre daha çok SMS alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonu olmayı başarmıştı.

Survivor 2021'e gidecek yarışmacılar:

-Melis Sezer

-İsmail Balaban

-Meryem Kasap

-Hayrettin

-Barış Özbek

-Çağrı Atakan

-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya

-Öykü Çelik

-Cemal Hünal

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SON DAKİKA: Survivor 2021 ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? Survivor 2021 yeni sezon kadrosu açıklandı
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