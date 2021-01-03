Survivor 2021 sezonunda Cemal Hünal sürprizi! Ünlü oyuncu Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal sevilen yarışmanın yeni sezon kadrosunun açıklanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Ünlü oyuncu, özellikle Issız Adam filminin ardından başarılı oyunculuk yeteneğiyle hafızalara kazınmış ve adından söz ettirmişti. Peki, Ünlü oyuncu Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor yarışmacı kadrosunda olan Cemal Hünal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARINDAN CEVAM HÜNAL KİMDİR?

44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal Adanalı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı, Paramparça, Seni Bana Yazmışlar, Her Sevda Bir Veda, Leyla'nın Evi gibi yapımlarda boy göstermiş ve başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplamayı başarmıştı. Ünlü oyuncu şimdi ise Survivor 2021 sezonunda parkurda ter döken isimlerden biri olacak…