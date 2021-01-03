Survivor 2021 sezonunda Cemal Hünal sürprizi! Ünlü oyuncu Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal sevilen yarışmanın yeni sezon kadrosunun açıklanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Ünlü oyuncu, özellikle Issız Adam filminin ardından başarılı oyunculuk yeteneğiyle hafızalara kazınmış ve adından söz ettirmişti. Peki, Ünlü oyuncu Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor yarışmacı kadrosunda olan Cemal Hünal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…
SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARINDAN CEVAM HÜNAL KİMDİR?
44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal Adanalı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı, Paramparça, Seni Bana Yazmışlar, Her Sevda Bir Veda, Leyla'nın Evi gibi yapımlarda boy göstermiş ve başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplamayı başarmıştı. Ünlü oyuncu şimdi ise Survivor 2021 sezonunda parkurda ter döken isimlerden biri olacak…
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.
İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.
2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.
Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.
Daha önce Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış .
Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.