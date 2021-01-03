Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!

Survivor kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor Türkiye, dikkat çeken bir yarışmacı kadrosu ile 2021'e hazırlanıyor. Survivor yarışmacıları da 2021 yarışması için son hazırlıklarını sürdürüyor. İsmi ilk kesinleşenlerden biri olan Batuhan Karacakaya da şampiyonluk için Survivor Türkiye'de ter dökecek. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2021 SURVİVOR TÜRKİYE YARIŞMACILARI BELLİ OLDU! BATUHAN KARACAKAYA SON HAZIRLIKLARDA

Batuhan Karacakaya daha önce de plajdan yaptığı paylaşıma "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak..." notunu düşmüştü. Karacakaya Survivor 2021 için yeni yarışmacılardan oyuncu Cemal Hünal ile çalışmalarını tamamlamak üzere.