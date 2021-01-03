Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!

Survivor kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor Türkiye, dikkat çeken bir yarışmacı kadrosu ile 2021'e hazırlanıyor. Survivor yarışmacıları da 2021 yarışması için son hazırlıklarını sürdürüyor. İsmi ilk kesinleşenlerden biri olan Batuhan Karacakaya da şampiyonluk için Survivor Türkiye'de ter dökecek. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?
2021 SURVİVOR TÜRKİYE YARIŞMACILARI BELLİ OLDU! BATUHAN KARACAKAYA SON HAZIRLIKLARDA
Batuhan Karacakaya daha önce de plajdan yaptığı paylaşıma "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak..." notunu düşmüştü. Karacakaya Survivor 2021 için yeni yarışmacılardan oyuncu Cemal Hünal ile çalışmalarını tamamlamak üzere.
BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Genç oyuncu 1.82 boyunda ve 75 kilodur.
DİZİLERİ
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)