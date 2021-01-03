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kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun 'i hazırlıklarını sürdürüyor!

Aşk-ı Memnu'nun 'i , için geri sayıma başladı. yılında yapılacak yarışmaya kısa bir süre kala yarışmacıları açıklandı. Batuhan Karacakaya Survivor Türkiye yarışmacıları arasında ismi en çok anılan ve belki de aylar öncesinden kesinleşmiş isimdi. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, için hazırlıklarını nasıl yapıyor? İşte, Survivor yarışmacıları arasında olan Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler ve son haberler…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 11:08 ABONE OL
Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!

kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı , dikkat çeken bir yarışmacı kadrosu ile 'e hazırlanıyor. Survivor yarışmacıları da 2021 yarışması için son hazırlıklarını sürdürüyor. İsmi ilk kesinleşenlerden biri olan da şampiyonluk için Survivor Türkiye'de ter dökecek. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2021 SURVİVOR TÜRKİYE YARIŞMACILARI BELLİ OLDU! BATUHAN KARACAKAYA SON HAZIRLIKLARDA

Batuhan Karacakaya daha önce de plajdan yaptığı paylaşıma "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak..." notunu düşmüştü. Karacakaya Survivor 2021 için yeni yarışmacılardan oyuncu Cemal Hünal ile çalışmalarını tamamlamak üzere.

Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Genç oyuncu 1.82 boyunda ve 75 kilodur.

Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!

DİZİLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu ()
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!

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Survivor Türkiye kadrosu belli oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya hazırlıklarını sürdürüyor!
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