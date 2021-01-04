Masterchef şampiyonu kim oldu? 2021 Masterchef Türkiye birincisi Serhat mı, Barbaros mu oldu?

Türk mutfağı ve uluslararası menüler ile yarışan Barbaros ve Serhat arasında kazanan isim belli oldu. 144 puan alarak şeflerin onayını kazanan isim canlı yayında açıklandı. Heyecanın kıyasıya yaşandığı yarışmada ise ilk günün galibi Barbaros olmuştu. Peki; MasterChef şampiyonu kim oldu? İşte 2020 MasterChef şampiyonu…

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef'te, Barbaros ve Serhat Türk mutfağı ve uluslararası menülerinin ardından canlı yayında kendi imza yemeklerini hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. Puanlamalar sonrası büyük finalde, 144 puan alan Serhat MasterChef şampiyonu oldu.

142 puan alan Barbaros ise sezonun ikincisi oldu. Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var." diyerek şampiyonluk kupasını rakibi Barbaros ile beraber kaldırdı. MasterChef şampiyonu olan Serhat son model lüks aracın da sahibi oldu.