Türk komedi filmlerinden Aile Arasında bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar gibi dev kadrodan oluşan yapımda Engin Günaydın Fikret'i, Demet Evgar Solmaz'ı canlandırıyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda dikkat çeken filmde 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışması konu alınıyor. Peki Aile Arasında filmi konusu ne, oyuncuları kim? Aile Arasında nerede çekildi?

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul Silivri'de gerçekleşen çekimlerinin bazı bölümleri Adalar'da gerçekleşti. Çekimler 2017 yılında yapıldı.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİM?

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Su Kutlu vee Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Ayta Sözeri

Devin Özgür Çınar

Deniz Hamzaoğlu

Rıza Akın

Arif Erkin

Erdal Cindoruk

Ünal Yeter