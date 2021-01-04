Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 110. son bölüm izle ekranı!

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Cengiz'in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar.

Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir'in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar'ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.