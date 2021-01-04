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’da geçtiğimiz hafta kim elendi? Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu ile günün birincisi kim oldu?

yeni haftada konseptlerin belli olmasıyla beraber 42 beden ve üstü yarışmacıların heyecan dolu mücadelesi de başladı. Hafta içi her gün yayınlanan programda bugün “Sokakta şık bir mekanın açılışı” konseptine uygun kombinlerini jüri üyelerinin beğenisine sunuyor. Peki, Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu ile günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda’da geçtiğimiz hafta kim elendi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:34 Son Güncelleme: 4.1.2021 17:37 ABONE OL
Doya Doya Moda’da geçtiğimiz hafta kim elendi? Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu ile günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda puan durumu yeni haftanın başlamasıyla beraber yapımın sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu haline geldi. Geçtiğimiz hafta Sabiha'nın elenmesiyle duygusal anlar yaşayan yarışmacılar şimdi ise yeniden altın kolyenin sahibi olmak ve yarışmadan elenmemek için mücadele edecek. Peki, Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Moda yarışmasında bu hafta yeni bir yarışmacı yer alırken ilk günden Bahar Candan ile yakınlaşması diğer yarışmacılar tarafından pek hoş karşılanmazken bugünün puan durumu için şimdiden meraklı bekleyiş başladı…

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

(Henüz puan durumu belli olmadı. Olduğu an haberimizin içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz)
Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

Gülnaz

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

Ebru Destan (Konuk jüri)

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Doya Doya Moda’da geçtiğimiz hafta kim elendi? Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu ile günün birincisi kim oldu?
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