Doya Doya Moda’da geçtiğimiz hafta kim elendi? Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu ile günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda puan durumu yeni haftanın başlamasıyla beraber yapımın sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu haline geldi. Geçtiğimiz hafta Sabiha'nın elenmesiyle duygusal anlar yaşayan yarışmacılar şimdi ise yeniden altın kolyenin sahibi olmak ve yarışmadan elenmemek için mücadele edecek. Peki, Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Moda yarışmasında bu hafta yeni bir yarışmacı yer alırken ilk günden Bahar Candan ile yakınlaşması diğer yarışmacılar tarafından pek hoş karşılanmazken bugünün puan durumu için şimdiden meraklı bekleyiş başladı…
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
(Henüz puan durumu belli olmadı. Olduğu an haberimizin içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz)
Birben
Rabia
Özde
Ceren
Bahar
Ayşegül
Gülnaz
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez
Seray Sever
Ebru Destan (Konuk jüri)